В результате аномальной жары от тепловых ударов в Южной Корее за последние недели погибли 35 человек, за медицинской помощью обратились около 2800 пострадавших. Власти распорядились приостановить в дневные часы строительные работы на всей территории страны.
Корейский полуостров страдает от жары
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Корейский полуостров страдает от жары
На днях температура воздуха в Южной Корее установила новый рекорд — в минувшую среду столбик термометра в уезде Хончхон в провинции Канвон поднялся до отметки 40,7° градуса Цельсия. Этот показатель стал самым высоким за всю историю наблюдений с 1907 года.
О жертвах и пострадавших в КНДР информации нет, но северокорейеское правительство обратилось к гражданам с призывом сделать все возможное, чтобы сохранить урожай от засухи.