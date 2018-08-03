Пытки называют распространённым явлением в российских колониях, но как информация о происходящем за решёткой попадает к правозащитникам? Шифровки, намёки родным и адвокатам остаются последней надеждой жертв произвола, — говорят в фонде «Русь сидящая». «Написать в письме из колонии о том, что были пытки в отношении человека, очень сложно: его не пропустит цензура, это письмо просто не выйдет никогда за пределы периметра колонии», — объясняет координатор фонда Алексей Федяров.
Жалоба через поцелуй
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Жалоба через поцелуй
Оригинальный способ передать сообщение на волю использовал Сергей Никоноров. Он жаловался на пытки после отказа участвовать в строительстве дачи начальника колонии. Никоноров рассказал, что был вынужден был тайно свернуть письмо в микросвёрток, упаковать его в водонепроницаемый контейнер, спрятать во рту и передать жене при свидании во время поцелуя.
Сообщение Никонорова позволило инициировать разбирательство, которое завершилось осуждением начальника оренбургской колонии номер 11 Филюса Хусаинова. Суд приговорил его к трём годам заключения за превышение должностных полномочий.