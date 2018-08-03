Жалоба через поцелуй

Пытки называют распространённым явлением в российских колониях, но как информация о происходящем за решёткой попадает к правозащитникам? Шифровки, намёки родным и адвокатам остаются последней надеждой жертв произвола, — говорят в фонде «Русь сидящая». «Написать в письме из колонии о том, что были пытки в отношении человека, очень сложно: его не пропустит цензура, это письмо просто не выйдет никогда за пределы периметра колонии», — объясняет координатор фонда Алексей Федяров.