Новый лидер Зимбабве

Оставшийся на хозяйстве" после смещения с поста Роберта Мугабе Эммерсон Мнангагва объявлен победителем прошедших в Зимбабве президентских выборов. Об этом сообщила председатель центризбиркома страны Присцилла Чигумба.

"Хотя нас разделяют бюллетени для голосования, нас объединяет мечта. Это начало новой эры", - написал Мнангагва в своем твиттере.

Мнангагва, представлявший "Зимбабвийский африканский национальный союз", лидером которого на протяжении десятилетий был смещенный Мугабе, набрал почти 51 % голосов. А его основной соперник - кандидат от оппозиции, представлявший альянс "Движение за демократические перемены" Нельсон Чамиза получил чуть больше 44% .

Представители Чамизы и его доверенные лица уже назвали объявленные результаты фальшивкой.

Об этом заявил Морган Комичи: "Поскольку мы не можем никак верифицировать заявленные цифры, мы считаем их "фейком".

В центризбиркоме на это ответили, что состоявшиеся выборы были честными.

Итоги голосования с официальной трибуны были объявлены не сразу, и это вызвало широкое недовольство оппозиции. Люди вышли на улицы.

В середине недели между сторонниками оппозиции и полицией в столице страны Хараре вспыхнули столкновения.

Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы после того, как манифестанты начали жечь шины в центре столицы. Сообщается о шести погибших.

Президентские выборы в Зимбабве, прошедшие одновременно с парламентскими, стали первыми после отстранения от власти Роберта Мугабе.