Оппозиция Зимбабве не сдается

Быть или не быть свободе слова в Зимбабве? В этом вопросе новоизбранный президент и полиция недопоняли друг друга.

Журналистов, собравшихся на пресс-конференцию проигравшего, но не признающего свое поражение, кандидата Нельсона Чамизы сначала разогнала полиция, а затем все же позволила оппозиционному лидеру начать выступление.

На пресс-конференции Чамиза заявил, что он и его сторонники будут использовать мирные средства, чтобы оспорить победу Эммерсона Мнангагвы:

"Президентские выборы были сфальсифицированными, незаконными, нелегитимными и доверять мы им не можем"

С таким мнением не согласился сам новоизбранный президент. В своем твиттере он заявил, что он и его партия "выиграли выборы свободно и честно, и им нечего скрывать или бояться". Также он осудил разгон прессы перед выступлением своего соперника, заявив, что "любой человек имеет право в любой момент обратиться к прессе".

"Нельсону Чамизе я бы хотел сказать следующее: вы играете ключевую роль в настоящем страны и в ее будущем, в том, которое мы создаем сегодня. Давайте вместе с вами призовем к миру и единству в нашей стране. И этот призыв должен быть громче, чем когда-либо", - заявил переизбранный президент Зимбабве.

Согласно объявленным итогам выборов действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва одержал победу в первом туре, набрав около 51 % голосов, Чамиза - на 7% меньше.