Число погибших в Йеменской Ходейде в результате авиаударов аравийских ВВС по больнице в четверг возросло до 52, более ста человек получили ранения, многие из которых находятся в тяжелом состоянии. В управлении здравоохранения провинции заявили: число жертв бомбардировки может значительно увеличиться.
Смертоносный авиаудар в Йемене: более 50 погибших
Смертоносный авиаудар в Йемене: более 50 погибших
С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и шиитской группировкой "Ансар Аллах". Год спустя в конфликт вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией.
Джон Гинг, директор отдела операций УКГВ ООН
"Продолжающиеся боевые действия в Ходейде, перебои в портовых операциях или осада города будут катастрофическими, этого стоит избежать. Если конфликт в этой провинции обострится, то план действий по выходу из чрезвычайной ситуации, который мог бы эффективно защитить гражданское население от тяжелых гуманитарных последствий, найти будет трудно. Ресурсы международных организаций быстро сокращаются".
Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил, что намеревается собрать представителей враждующих сторон в Женеве в начале сентября. Главные задачи - обсудить план по выходу из кризиса и найти способ установить перемирие.
Командование аравийской коалиции официальных комментариев по ситуации пока не даёт.