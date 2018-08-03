Смертоносный авиаудар в Йемене: более 50 погибших

Число погибших в Йеменской Ходейде в результате авиаударов аравийских ВВС по больнице в четверг возросло до 52, более ста человек получили ранения, многие из которых находятся в тяжелом состоянии. В управлении здравоохранения провинции заявили: число жертв бомбардировки может значительно увеличиться.