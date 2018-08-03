"Истерика властей США": МИД РФ об американских санкциях

"Истерика властей США" - так МИД России отреагировал на законопроект по ужесточению антироссийских санкций в американской сенате. Там считают, что новые меры должны "усилить экономическое, политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию в ответ на продолжающееся вмешательство России в американские выборы" и "агрессию в Крыму".