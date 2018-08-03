"Истерика властей США" - так МИД России отреагировал на законопроект по ужесточению антироссийских санкций в американской сенате. Там считают, что новые меры должны "усилить экономическое, политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию в ответ на продолжающееся вмешательство России в американские выборы" и "агрессию в Крыму".
"Истерика властей США": МИД РФ об американских санкциях
"Истерика властей США": МИД РФ об американских санкциях
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
"Двухлетняя истерика вокруг некоего мнимого российского вмешательства в американские выборы, которого не было, не просто подрывает двусторонние отношения, но и выставляет посмешищем всю политическую систему США".
Во время полноформатной встречи двух президентов в Хельсинки, Дональд Трамп заявил, что "вмешательство в (прим. - американские) выборы - личная ответственность Путина". Однако добавил, что у него и его российского коллеги отношения хорошие.
Кристофер Рэй, директор ФБР
"Угроза по-прежнему здесь. Как я постоянно подчеркиваю, Россия пыталась вмешаться в последние выборы и продолжает проводить злонамеренные операции влияния по сей день. К такой угрозе мы должны относиться серьёзно и реагировать с явной решимостью и вниманием.
Владимир Путин, встречаясь с Дональдом Трампом в Финляндии 16 июля, категорически отверг все претензии, но добавил, что есть все условия для плодотворного сотрудничества.