Убийство за игрушку

Мать убитого полицией 20-летнего юноши с синдромом Дауна и аутизмом в Швеции не может отойти от произошедшего. Молодой человек был смертельно ранен полицейскими утром в четверг в центре Стокгольма:

"Я была полностью опустошена. Я не могла поверить в то, что произошло. И я до сих пор не осознаю"

Эрик Торелл с синдромом Дауна и аутизмом ушел без разрешения из квартиры отца. Молодой человек взял с собой игрушечный пистолет. Полиция обратила на него внимание и восприняла его действия как угрозу. Юношу ранили в живот, после чего он скончался в больнице.

Мать убитого и его сестра были шокированы известием:

"Ему было 20 лет, и он умер от рук полицейских тремя выстрелами в живот. Все трое в него стреляли. Почему огонь открыть не мог только один из них?"

По информации прокуратуры Швеции, начато следствие, стрелявшие полицейские задержаны не были. В ведомстве подчеркнули, что целью расследования является установление всех обстоятельств случившегося.