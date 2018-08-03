Для шести молодых зубров начинается новая жизнь в Турмонском заповеднике в Северной Осетии. Первые шесть особей привезли на Кавказ из Окского заповедника в Рязанской области в рамках сотрудничества с "Всемирным фондом дикой природы" для восстановления дикой популяции этого вида в регионе. Через неделю к ним присоединятся еще четыре особи. В течение месяца они будут находиться в карантинном вольере, а затем их выпустят в дикую природу.
Зубрам дали волю
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Зубрам дали волю
В первой партии из Окского заповедника доставлено два самца и четыре самки. Трое из них были рождены и впоследствии перевезены в Россию из Швеции, еще трое родились в Рязанской области.
По данным Минприроды, сейчас поголовье вольноживущих чистокровных зубров в России превысило 500 особей
Зубр - единственный дикий бык Европы, уцелевший до наших дней. Исчезновение животного в природе было вызвано вырубкой лесов и неограниченной охотой. Последние дикие стада были уничтожены в начале ХХ века.