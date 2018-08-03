Зубрам дали волю

Для шести молодых зубров начинается новая жизнь в Турмонском заповеднике в Северной Осетии. Первые шесть особей привезли на Кавказ из Окского заповедника в Рязанской области в рамках сотрудничества с "Всемирным фондом дикой природы" для восстановления дикой популяции этого вида в регионе. Через неделю к ним присоединятся еще четыре особи. В течение месяца они будут находиться в карантинном вольере, а затем их выпустят в дикую природу.