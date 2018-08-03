Редчайший случай: инфекция у собаки привела к ампутации конечностей у её владельца. 48-летний Грег Мантеуфель из Висконсина (США) заразился редкой инфекцией крови. Бактерия Capnocytophaga (Капноцитофага) вызвала резкое падение кровяного давления, а уменьшение притока крови к его конечностям привело к гибели тканей.
Инфекция у собаки привела к ампутации конечностей у её владельца
Инфекция у собаки привела к ампутации конечностей у её владельца
Доун Мантеуфель, супруга
"Мы подсчитали: мой муж был в окружении 8 собак, включая нашу. Я спросила, можно ли проверить нашего пса и узнать, у какой из собак была это бактерия, но мне объяснили, что для домашних животных эта бактерия абсолютно нормальное явление и даже приносит пользу".
Капноцитофага находится в ротовых полостях кошек и собак, но болезней среди животных они не вызывают. В зоне риска - в основном, люди с ослабленной иммунной системой.
Силвиа Муноз-Прайс, эпидемиолог, Medical College of Wisconsin
"Я могу сказать, что у владельцев домашних животных больше шансов, что хозяин питомца погибнет в результате автокатастрофы, чем от этого типа инфекции - настолько она редка".
Как и в случае американца, инфекция может привести к гангрене, и единственный способ сохранить человеческую жизнь - ампутация конечностей.