Выборы президента Мали не выявили победителя в первом туре. Действующий президент страны - 73-летний Ибрагим Бубакар Кейта и лидер оппозиции - 68-летний Сумаила Сиссе - вышли во второй тур выборов главы государства, который состоится 12 августа.
Президент Мали не выбран
Президент Мали не выбран
Согласно обнародованным данным, Бубакар Кейта набрал в первом туре более 41% голосов, Сиссе - около 18%.
Для того, чтобы попытаться дать равный бой во втором туре, Сиссе понадобится поддержка проигравших кандидатов, а их более 20. С исходом текущих выборов связаны надежды 18-миллионного населения Мали на скорейшее прекращение конфликта между правительственными силами и радикалами, одной из причин которого связывают со вмешательством Франции во внутренние дела Ливии, тогда в 2011 году правительство пятой республики во главе с Николя Саркози, нарушив резолюцию Совбеза ООН, вмешалось в ход гражданской войны, дестабилизировав таким образом весь регион Сахеля.
Выборы в Мали проходили в трудных условиях, вызванных массовыми акциями протестов и нападением боевиков на избирательные участки.