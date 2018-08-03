Эйфелева башня вновь открыта для посещения, поскольку персонал прекратил забастовку. Сотрудники протестовали против новой схемы допуска туристов, связанной с продажей права посещения через интернет на фиксированное время визита.
"Железная дама" вновь принимает туристов
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"Железная дама" вновь принимает туристов
К июлю доля тех, кто приобрел электронный билет, получив возможность пройти на башню сразу же, достигла половины от общего количества визитеров, тогда как ранее она составляла лишь пятую часть.
Возмущение бастующих было связано с тем, что покупавшие билеты на месте вынуждены на жаре выстраиваться в огромную очередь. Это вносило хаос в работу персонала. В итоге после переговоров было получено согласие руководства испытать в августе новый режим пропуска посетителей.