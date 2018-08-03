ВОЗ обеспокоена вспышкой лихорадки Эбола в ДРК

Смерть и похороны 65-летней женщине в городе Мангина Демократической республики Конго вызывает серьёзные опасения у экспертов из Всемирной организации здравоохранения. Новая вспышка лихорадки Эбола была зафиксирована медиками несколько дней назад. Минздрав ДРК уже подтвердил 4 случая заражения на северо-востоке страны.

Питер Салама, глава службы экстренной помощи при ВОЗ

"Мы полагаем, что эта женщина была захоронена не так, как это происходит с умершими от лихорадки. Семь членов её семьи также скончались позднее. Эти события конца июля и вызвали серьёзные опасения. У неё был весь набор симптомов - высокая температура, тошнота, насморк с кровью и кровавая диарея"

Вакцинация начнётся уже на следующей неделе. В ВОЗ уверены - справиться с новой вспышкой лихорадки в этот раз будет сложнее. С 2014 года жертвой Эболы, по данным ВОЗ, стали более 11 тысяч человек, когда как число заразившихся вдвое больше. Эпидемия в основном затронула Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.