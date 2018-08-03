Спасатели смогли снять с горы австралийского альпиниста, застрявшего на склоне в Новой Зеландии. 29-летний Терри Харч провёл целую неделю в условиях экстремального холода. "Невероятно" - именно так ситуацию описала служба спасения. Австралиец, увидев вертолёт, смог подняться и подать сигналы о помощи. Горы для Терри Харч лишь хобби, а в обычной жизни он военнослужащий австралийской армии.
"Невероятное" спасение альпиниста
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"Невероятное" спасение альпиниста
По словам медиков, Терри получил "лёгкую степень отморожения", а его состояние оценивается как "достаточно хорошее". И это несмотря на тяжёлые метеоусловия: скорость морозного ветра достигала 60 км в час. Именно этот факт, а также сильный снегопад затруднили работу спасателей. Вертолёт долгое время не мог подлететь к застрявшему в горах альпинисту.