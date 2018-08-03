"Расизма в сборной Германии нет!" Нападающий клуба "Бавария" и немецкой национальной команды Томас Мюллер прокомментировал конфликт между полузащитником Месутом Озилом и федерацией футбола Германии. В прошлом месяце немецкий игрок турецкого происхождения заявил, что уходит из сборной из-за того, что столкнулся, по его словам, с расистским отношением к себе.

Томас Мюллер: "Тема хороша с точки зрения продаж и интернет-кликов. Нам постоянно задают вопросы, но для нас, для игроков, это никогда не было такой острой темой, как это представлено на публике. Стоит уже наконец прекратить всю эту дискуссию и сконцентрироваться на игре. В спорте и в нашей сборной нет расизма".

Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via REUTERS

Как считает сам Озил, поводом для оскорбительных комментариев в его адрес стала встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и их совместная фотография. На своей странице в Twitter игрок написал, что, когда сборная побеждает, президент федерации футбола и его сторонники относятся к нему как к немцу, а когда команда проигрывает, он становится для них иммигрантом.