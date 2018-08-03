Граждане КНДР работают в РФ вопреки санкциям ООН?

Американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью о том, что Россия, несмотря на запрет ООН, принимает тысячи работников из Северной Кореи.

В сентябре прошлого года Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию 2375 в ответ на очередное испытание ядерного оружия, проведенное Пхеньяном. Резолюция ввела запрет на предоставление разрешения на работу гражданам КНДР, на закупку у КНДР текстиля, на поставки в страну природного газа и его конденсатов, на создание совместных предприятий с юридическими лицами из КНДР. Также были введены ограничения на экспорт продуктов нефтепереработки — не более 2 млн баррелей в год (начиная с 2018 г.)

По данным газеты со ссылкой на статистику МВД РФ, в России зарегистрированы более 10 тысяч работников из КНДР и, по данным Минтруда РФ, по меньше мере 700 новых разрешений на работу были выданы в текущем году.

Газета пишет, что граждане КНДР работают, в частности, на стройках в Санкт-Петербурге. За найм рабочих компании-посредники, зачастую представляющие интересы конгломератов, связанных с северокорейскими государственными структурами, получают около 100 тысяч рублей ежемесячно, в то время как зарплата рабочих составляет от 16 до 20 тысяч рублей. Таким образом в структуры КНДР уходит большая часть денежных выплат.

Реакция России

Выдача разрешений на работу в РФ гражданам КНДР, которые заключили контракты до принятия в сентябре 2017 года новых санкций в отношении Пхеньяна, не противоречит резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Положение не применяется в отношении разрешений на работу, письменные контракты на которую были окончательно оформлены до принятия настоящей резолюции, а оно имело место 11 сентября 2017 года. Именно с этой категорией граждан МВД России ведет работу по выдаче разрешений".

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора, в свою очередь, в интервью агентству "Интерфакс" отверг обвинения США в адрес России в нарушении запрета СБ ООН на прием новых рабочих из КНДР.

"Россия не принимает ни одного нового северокорейского рабочего", — сказал он. "Наши коллеги из США узнали, что у нас оформлены 3,5 тысячи новых разрешений на работу и посчитали, что мы завозим новых рабочих в Россию. На самом деле это 3,5 тысячи разрешений на тех рабочих, которые уже находятся в России по контрактам, заключенным до 29 ноября 2017 года. Речь идет исключительно о технической стороне дела в оформлении им разрешения на работу".

Посол отметил, что, поскольку данные контракты были подписаны до вступления в силу санкционной резолюции Совета безопасности ООН, эти рабочие "дорабатывают в России до 29 ноября 2019 года", как предписано данной резолюцией.