В Ираке ищут мины и запускают производство мороженого

10 июля прошлого года иракские власти сообщили: из Мосула выбиты боевики группировки "Исламское государство", которые контролировании город три года. 9-месячная битва за Мосул унесла, по разным данным, от 9 до 11 тысяч жизней.

По окончании боев в город вернулись 800 тысяч человек, несмотря на то, что многим жить негде. Однако отсутствие крыши над головой - не самое страшное: в любой момент взрослый или ребенок могут подорваться здесь на мине. По оценкам ООН, на то, чтобы обезопасить Мосул от взрывчатки, может уйти 10 лет и больше. Мохаммеду 28 лет, и он не хочет думать о минах; молодой человек открыл маленькое производство мороженого. Лакомство идет на "ура"....

Мохаммед, житель Мосула: "Мы приехали 8 месяцев назад. Здорово снова жить дома. Мы работаем стараемся, но экономика, конечно, в полной разрухе. Нам нужнs вода, электричество, властям следует начинать строить дома и школы".

Тысячи погибших и тысячи изувеченных: с 2014 года в Мосуле от действий группировки "Исламское государство" пострадали 54 тысячи человек. От небольших ранений до глубокой инвалидности - ущерб для гражданского населения огромен. Адиль и его дочь Нада подорвались на пороге собственного дома, лишились ног. Двое других детей Адиля погибли.

Адиль, житель Мосула: "Я собирался открыть дверь и вдруг - раз! - мы детьми слышим взрыв. Я потерял сознание, одна из дочерей умерла в больнице, а сын скончался на месте".

Реабилитация жертв войны - медицинская, психологическая экономическая - одна из главных задач работающих в Ираке специалистов Управления гуманитарной помощи ЕС.

Норвежская неправительственная организация "Народная помощь" разминирует Мосул и окрестности при финансовой поддержке ЕС. В фокусе внимания саперов - близлежащие деревни, которые находились на перекрестке интересов "Исламского государства", иракской армии и курдских военных формирований.

В деревнях практически отсутствует инфраструктура, но имеющиеся дороги начинены взрывчаткой. Самодельные взрывные устройства видны невооруженным глазом...

Кристиан Рамсден, "Народная помощь Норвегии": "То, что мы видим здесь,типично для ситуации в северном Ираке после конфликта с группировкой "Исламское государство". На оборонительных участках по-прежнему полно взрывных устройств. Вот, пожалуйста, детонатор для самодельной бомбы, рядом могут быть другие... Они служили защитой, системой раннего оповещения для боевиков "Исламского государства". На сегодня мы выявили до 700 тысяч самодельных взрывных устройств, причем их число растет по мере расширения зоны поиска. Сегодня мы ищем ловушки в радиусе 2-3 километров".

В соседней деревне Кабарли саперы обнаружили и обезвредили взрывчатку в местной школе. Которая 4 года стояла закрытой. Сегодня здание готово к приему детей, с гордостью говорит учитель английского языка.

Хассан Юнус, учитель: "Детям пора забыть боевиков, вообще забыть эти 4 страшных года. Помочь им - наша работа, наша педагогическая миссия".