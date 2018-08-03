Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с премьером Великобритании Терезой Мэй перспективы переговоров по выходу Соединённого Королевства из ЕС. Глава Пятой республики принял председателя британского правительства в летней резиденции Форт де Брегансон на Лазурном берегу.
"Брексит" на Лазурном берегу
Сейчас воспроизводится:
"Брексит" на Лазурном берегу
Встреча проходила при участии советников Макрона и Мэй после дружеского ужина с их супругами. До этого британский премьер провела телефонные переговоры о будущих отношениях Лондона и Брюсселя с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Обсуждение «брексита» проходит на фоне заявлений об угрозе самой жесткой формы разрыва Великобритании с ЕС: без соглашений. Ожидается, что очередная встреча переговорщиков Брюсселя и Лондона, посвящённая подготовке договора, пройдёт в середине августа.