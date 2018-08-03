Потеря багажа, задержки рейсов, жалобы на отсутствие информации об изменении времени вылета – в последние месяцы пассажиры лоукостеров сталкиваются со все большим количеством проблем. В связи с этим в комитете Европарламента по транспорту и туризму задумались над тем, чтобы выпустить специальный этический кодекс для лоукостеров. Первая встреча, на которой соберутся политики, сотрудники авиакомпаний и представители пассажиров, запланирована на начало сентября.

Иштван Уйхели, депутат Европарламента, зампредседателя комитета по транспорту и туризму: "То, что происходило с клиентами лоукостеров в последние месяцы, не должно больше повторяться".

Разработчики кодекса хотят, чтобы туристы еще при покупке билетов получали уведомление о том, что за возможность сесть со своим попутчиком им придется заплатить дополнительный сбор. Также в документе должно быть прописано, как пассажиров будут предупреждать об изменении времени вылета. Еще одно предложение: компаниям придется брать на себя транспортные издержки, если самолет приземлится не в том аэропорту, в котором было запланировано изначально.

Даниэль Божик, Euronews: "Этический кодекс, который защищает права пассажиров лоукостеров, будет иметь успех только в том случае, если сами авиалинии согласятся с прописанными в нем условиями. И сейчас комитет по транспорту и туризму работает над проектом, который потом будет предложен авиакомпаниям".