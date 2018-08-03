Гей-парад в Иерусалиме

Более 20 тысяч человек приняли участие в ежегодном гей-параде в Иерусалиме. Манифестанты выступили против недавно принятого в стране закона, лишающего однополые пары и одиноких мужчин возможности завести детей при помощи суррогатного материнства.

В этом году на акции были усилены меры безопасности в связи с угрозами со стороны религиозных евреев, которые попытались сорвать мероприятие и, одновременно с так называемым "Парадом гордости" устроили сидячий протест на перекрестке, через который пролегал маршрут акции ЛГБТ-сообщаства. Более 2 тысяч полицейских были размещены вдоль улиц, по которым прошли демонстранты. После того, как несколько сотен религиозных активистов отказались освободить дорогу, между протестующими и полицейскими начались столкновения, в результате которых были задержаны десятки людей. Как сообщается, в целом марш прошел без крупных инцидентов.