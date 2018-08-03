Число жертв пожаров в Греции возросло до 88. В пятницу в больнице скончалась женщина, которая была госпитализирована с тяжелыми ожогами. В пожаре погиб и ее шестимесячный ребенок. Малыш отравился угарным газом.
Новые жертвы пожаров и первые задержания
Новые жертвы пожаров и первые задержания
Как считают власти страны, многие люди не успели добежать до моря из-за незаконных построек, которые встретились на их пути. Накануне министр охраны окружающей среды и энергетики Йоргос Статакис представил в парламенте поправку к закону, которая предусматривает снос зданий, построенных без специального разрешения.
Несколько дней назад против властей Греции был подан первый иск. Родственники жертв требуют наказать ответственных за непредумышленное убийство, поджог по неосторожности и нанесение травм. Заявители уверены, что политики не приняли достаточных мер, чтобы остановить распространение огня.
Днем ранее полицейские задержали мужчину, которого подозревают в совершении пяти поджогов. О том, что причиной трагедии, скорее всего, стали именно поджоги, на прошлой неделе сообщил министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас. По словам политика, в ведомстве пришли к такому выводу, поскольку многочисленные очаги пожаров возникли за короткий период времени.