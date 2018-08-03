Неделя за 60 секунд

За 60 секунд мы расскажем вам о главных событиях этой недели:

- Беспорядки в Зимбабве унесли жизни шести человек. Столкновения между полицейскими и сторонниками оппозиции начались после того, как ЦИК объявил о победе правящей партии на парламентских выборах; оппозиция считает итоги голосования сфальсифицированными. К разгону демонстрантов были привлечены военные.

REUTERS/Mike Hutchings

- Пожары, бушующие сейчас в Калифорнии, признали одними из самых разрушительных за всю историю штата. Пламя уже уничтожило около 50 тысяч гектаров земли. Погибли по меньшей мере восемь человек.

- Жертвами акций протеста в Никарагуа за три месяца стали более 300 человек. На прошлой неделе у президента страны Даниэля Ортеги взял интервью журналист Euronews Оскар Валеро. В этом разговоре глава государства заявил, что даже не думает о проведении досрочных выборов, поскольку "это может открыть путь для анархии".

REUTERS/Oswaldo Rivas

- На этой неделе на свободу вышла 17-летняя палестинская активистка Ахед Тамими, осужденная на восемь месяцев за то, что пинала ногами и била по лицу израильского солдата.

- В четверг полиция арестовала более 40 ортодоксальных евреев, которые вышли на акцию протеста в Иерусалиме. Они выступали с требованием отменить военную службу для представителей общины харедим.

REUTERS/Ammar Awad

- Число жертв пожаров в Греции возросло до 88 человек. В пятницу в больнице скончалась женщина, госпитализированная в тяжелыми ожогами. Накануне полиция арестовала мужчину, которого подозревают в совершении пяти поджогов.

- Туристов, которые отдыхали в испанском Кадисе, ждало необычное зрелище: группа мигрантов на надувной ложке "пришвартовалась" на одном из пляжей. Местные СМИ сообщают, что нелегалы тут же бросились бежать, чтобы их не поймала полиция.

- КНДР передала Соединенным Штатам останки 55 военных, которые погибли во время Корейской войны. Таким образом Ким Чен Ын выполнил одно из обещаний, которое дал Дональду Трампу во время саммита в Сингапуре.