Вакцина против Эболы

Штамм вируса Эбола, вспышка которого была зафиксирована в Демократической Республике Конго, может быть излечен при помощи вакцин. Об этом заявил глава минздрава республики. Накануне, спустя всего несколько дней после того, как власти страны объявили о победе над вирусом, была отмечена новая вспышка лихорадки.