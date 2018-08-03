Штамм вируса Эбола, вспышка которого была зафиксирована в Демократической Республике Конго, может быть излечен при помощи вакцин. Об этом заявил глава минздрава республики. Накануне, спустя всего несколько дней после того, как власти страны объявили о победе над вирусом, была отмечена новая вспышка лихорадки.
Вакцина против Эболы
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Вакцина против Эболы
В настоящий момент минздрав республики подтвердил четыре случая заражения Эболой на северо-востоке страны недалеко от города Мангина, расположенного в 100 км от границы с Угандой. У двадцати погибших в Северном Киву в июле была зафиксирована неопознанная геморрагическая лихорадка.
По мнению руководителя общества Красного Креста в странах Африки, сейчас ситуация с Эболой "очень тяжелая" и новую вспышку лихорадки сдержать будет сложнее, чем предыдущую. Эксперты не исключают, что из восточной части Демократической Республики Конго лихорадка может распространиться на десятки километров, что создает высокий риск для приграничных стран.