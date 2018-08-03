Это стало ежегодной июльской традицией - в разгар летних отпусков Кипр приглашает всех поклонников Мельпомены прикоснуться к истокам. На острове проходит международный фестиваль древнегреческой драмы. Нынешним летом труппы из Грузии, Греции, Румынии и Кипра представили на сценах Куриона, пафосского "Одеона" и амфитеатра "Скали" свою интерпретацию трагедий Эврипида, Эсхила и Софокла. Ежегодный слет на остров Афродиты любителей и знатоков античности финансируется кипрскими властями.
Без божества не обойтись
Без божества не обойтись
Нам удалось побывать на репетиции национального театра северной Греции. Они привезли на фестиваль психологическую трагедию Эврипида "Орест", которая впервые была поставлена в 408 году до нашей эры.
Кристос Георгиу, директор фестиваля: "Это - единственный фестиваль, где вы можете увидеть постановки античной греческой драмы, Причем не только в исполнении кипрских актеров. Нет, их привозят сюда из Греции, из других стран мира. В последние годы фестиваль стал масштабнее, он развивается. Безусловно,благодаря росту интереса публики, но еще и через признание на европейском уровне: наше мероприятие получило знак принадлежности к лучшим фестивалям Европы (Effe)".
Античный Курион близ Лимасола стал естественной декорацией для спектаклей, привезенных на фестиваль. Курион расположен на 70-метровом холме, откуда открывается прекрасный вид: зрителя завораживает действо на сцене - здесь играют Ореста - и природное обрамление спектакля, оливковые рощи, закат, море.
Янис Анастасакис, художественный директор, National Theatre of Northern Greece : "Мы выбрали "Ореста", так как эта драма очень созвучна тому, что мы переживаем во все времена. Пьеса повествует об Оресте и Электре. Действие разыгрывается на 6 день после после совершенного ими убийства матери, Клитемнестры. Ореста мучают богини мщения, Электра ухаживает за братом, а еще они сталкиваются с общественным порицанием, которое выражает хор.... Итак. что мы имеем в "Оресте": братскую любовь и любовь вообще, дружбу, испытания критической ситуацией. В пьесе обрисовано общество, которое наблюдает, не желая брать на себя ответственность. В таком контексте молодежи приходится искать свой путь".
Убить, чтобы отомстить, раскаяться и быть спасенным в последний момент - таковы каноны древнегреческой драмы. Страшно страдающий, мечущийся Орест в конце концов освобождается решением богов - прием, к которому часто прибегали античные авторы для окончания неразрешимых конфликтов. Историки считают, что музыка к одной самых сильных финальных арий драмы была написана самим Эврипидом.