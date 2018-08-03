Без божества не обойтись

Это стало ежегодной июльской традицией - в разгар летних отпусков Кипр приглашает всех поклонников Мельпомены прикоснуться к истокам. На острове проходит международный фестиваль древнегреческой драмы. Нынешним летом труппы из Грузии, Греции, Румынии и Кипра представили на сценах Куриона, пафосского "Одеона" и амфитеатра "Скали" свою интерпретацию трагедий Эврипида, Эсхила и Софокла. Ежегодный слет на остров Афродиты любителей и знатоков античности финансируется кипрскими властями.

Нам удалось побывать на репетиции национального театра северной Греции. Они привезли на фестиваль психологическую трагедию Эврипида "Орест", которая впервые была поставлена в 408 году до нашей эры.

Кристос Георгиу, директор фестиваля: "Это - единственный фестиваль, где вы можете увидеть постановки античной греческой драмы, Причем не только в исполнении кипрских актеров. Нет, их привозят сюда из Греции, из других стран мира. В последние годы фестиваль стал масштабнее, он развивается. Безусловно,благодаря росту интереса публики, но еще и через признание на европейском уровне: наше мероприятие получило знак принадлежности к лучшим фестивалям Европы (Effe)".

Античный Курион близ Лимасола стал естественной декорацией для спектаклей, привезенных на фестиваль. Курион расположен на 70-метровом холме, откуда открывается прекрасный вид: зрителя завораживает действо на сцене - здесь играют Ореста - и природное обрамление спектакля, оливковые рощи, закат, море.

Янис Анастасакис, художественный директор, National Theatre of Northern Greece : "Мы выбрали "Ореста", так как эта драма очень созвучна тому, что мы переживаем во все времена. Пьеса повествует об Оресте и Электре. Действие разыгрывается на 6 день после после совершенного ими убийства матери, Клитемнестры. Ореста мучают богини мщения, Электра ухаживает за братом, а еще они сталкиваются с общественным порицанием, которое выражает хор.... Итак. что мы имеем в "Оресте": братскую любовь и любовь вообще, дружбу, испытания критической ситуацией. В пьесе обрисовано общество, которое наблюдает, не желая брать на себя ответственность. В таком контексте молодежи приходится искать свой путь".

Убить, чтобы отомстить, раскаяться и быть спасенным в последний момент - таковы каноны древнегреческой драмы. Страшно страдающий, мечущийся Орест в конце концов освобождается решением богов - прием, к которому часто прибегали античные авторы для окончания неразрешимых конфликтов. Историки считают, что музыка к одной самых сильных финальных арий драмы была написана самим Эврипидом.