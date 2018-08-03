Из соображений национальной безопасности власти Германии заблокировали два крупных китайских инвестиционных проекта. Правительство впервые воспользовалось правом вето, чтобы остановить продажу китайской группе акций компании Leifeld, одного из крупнейших производителей высокопрочных сплавов для авиационной, космической и ядерной промышленности.
Китайские инвестиции как угроза
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Китайские инвестиции как угроза
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Китайский бизнес-консультант И Сун отмечает в этой связи, что правительство Китая всё больше поддерживает экономическую экспансию: «Они хотели бы контролировать больше мировых гигантов, таких как BMW и Henkel, а покупка — самый быстрый и эффективный способ добиться этого».
Ранее власти Германии столкнулись с обвинениями в протекционизме после срыва сделки по продаже китайскому покупателю 20 процентов компании 50 Hertz. Это один из крупных поставщиков электроэнергии и ключевой игрок в сфере практического применения альтернативной энергетики.
Акции 50 Hertz выкупил государственный банк KfW, это объяснили желанием защитить критически важную инфраструктуру.