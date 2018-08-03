Цена миграции

Еврокомиссия выделила Испании дополнительно три миллиона евро для того, чтобы страна смогла справиться с притоком нелегальных мигрантов. Таким образом за последний месяц пиренейское королевство получило от европейских властей почти 30 миллионов евро для решения этой проблемы. На встрече с вице-премьером Испании Кармен Кальво еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос заявил, что ЕС будет помогать этой стране и финансово, и политически.

Димитрис Аврамопулос: "Испания может рассчитывать на полную поддержку Еврокомиссии в решении миграционной проблемы. Речь идет о беженцах, которые прибывают в страну по западному средиземноморскому маршруту. Я сообщил властям Испании, что они получат дополнительно три миллиона евро, которые будут выделены из чрезвычайного фонда Еврокомиссии. Эти деньги пойду на оплату работы дополнительного персонала на юге страны".

За семь месяцев этого года Испания приняла 23 тысячи мигрантов. Это примерно столько же, сколько за весь прошлый год. Поток мигрантов резко вырос в июне. Если в мае в страну прибыли 3,5 тысячи человек, то в следующем месяце эта цифра была уже в два раза выше.