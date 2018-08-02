Напряжённое ожидание в Зимбабве

Порядок в Хараре восстановлен, но напряжение витает в воздухе: вместе со всей страной столица Зимбабве страна ждёт окончательных итогов голосования.

Объявленные в среду результаты выборов в парламент, по которым правящая партия получила абсолютное большинство, вызвали возмущение и протесты оспаривающей победу оппозиции. В столкновениях с полицией погибли 3 человека.

Власти и организаторы акций возлагают ответственность друг на друга. Приехавшая на выборы впервые за долгие годы миссия наблюдателей из британского Содружества наций, откуда Зимбабве вышла при Мугабе, обвинила власти страны "в чрезмерном применении силы".

Говорят жители Хараре:

"Результаты выборов не объявили должным образом, всё время откладывали. А когда объявили, то оказалось, что цифры не совпадают с числом зарегистрированных биометрических бюллетеней, вот люди и вышли на улицы".

"В итоге погибли люди. Это недопустимо, очень плохо для нашей страны. Демонстрации должны проходить мирно, только так мы сможем идти вперёд, развиваться, как нация, к прогресса можно добиться только мирным путём".

Оппозиция Зимбабве обвиняет власти в подтасовке результатов голосования и задержке с их обнародованием, хотя по конституции срок объявления итогов истекает лишь в субботу. Победитель президентских выборов ещё не объявлен, но оппозиционный кандидат Нельсон Чамиза, противостоящий действующему президенту Эммерсону Мнангагве, уже заявил, что если победа не достанется ему, то результаты несомненно подтасованы.