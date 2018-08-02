Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сохраняет за собой свой пост. На прошедших в понедельник выборах действующий глава государства с большим отрывом опережает лидера оппозиционного "Движения за демократические перемены" Нельсона Чамису.
На выборах побеждает Мнангагва
На выборах побеждает Мнангагва
Это первые в истории республики выборы, которые прошли без участия Роберта Мугабе. Политик, руководивший страной почти 40 лет, ушел в отставку после того, как контроль над страной установили военные. На этих выборах Мугабе призвал поддержать оппозицию.
Со среды в столице Зимбабве Хараре не прекращаются столкновения между силами безопасности и сторонниками оппозиции. Для разгона демонстрантов были привлечены военные. По последней информации, погибли шесть человек. Беспорядки вспыхнули после того, как избирком объявил о победе правящей партии на парламентских выборах. Оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы.
В четверг полиция Зимбабве устроила штурм штаб-квартиры "Движения за демократические перемены". Задержаны 16 сотрудников партии. У правоохранителей также был ордер на обыск помещения.