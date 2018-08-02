Дениз Наки: "Если Озил хочет поговорить о расизме, пусть поговорит о Турции"

Немецкий нападающий курдского происхождения Дениз Наки отреагировал на уход Месула Озила из немецкой сборной. В интервью "Евроньюс" Наки сказал, что, если бы проблема расизма действительно имела для Озила такое значение, то он адресовал бы свою критику Турции.

Озил попал в поле зрения СМИ в прошлом месяце, когда объявил об уходе из немецкой сборной на почве "расизма и неуважения", с которым он столкнулся из-за своих турецких корней.

Футболист сообщил, что после публикации фотографии с президентом Турции Реджепом Эрдоаном в мае, он стал объектом расистских комментариев и "козлом отпущения" за выход Германии из Чемпионата мира 2018 на групповом этапе.

"В глазах [Райнхарда] Гринделя [президента Немецкого футбольного союза] и его сторонников я немец, когда мы выигрываем, но иммигрант, когда мы проигрываем", - написал Озил в своём заявлении.

В ответ на это обращение бывший нападающий сборной Германии Дениз Наки обвинил полузащитника "Арсенала" в лицемерии - за замалчивание ситуации с расизмом в турецком футболе.

"Я никогда не сталкивался с расизмом в Германии"

Наки рассказал "Евроньюс", что никогда не подвергался дискриминации по этническому признаку, когда играл в Германии: "Как человек, который родился и вырос в Германии, как человек игравший в немецких сборных я вам честно скажу, что никогда не сталкивался с расизмом".

29-летний игрок турецкого "Амедспора" сказал, что именно в Турции он стал жертвой расизма: "В Турции все решает один человек. Если он пожелает, то он может объявить тебя террористом или, напротив, относиться к тебе с большим уважением".

В январе Турция запретила Наки играть в футбол на профессиональном уровне в течение трех с половиной лет. За запретом последовало 18-месячное условное заключение. Ранее в этом году автомобиль футболиста попал под обстрел на западе Германии. По его словам, нападение было политически мотивировано.

"Озил должен реагировать на происходящее в Турции"

Наки заявил, что Озил не должен представляться человеком, который "выступает против расизма во всех его проявлениях". В частности, он сказал, что если бы Озил говорил правду, то должен был отреагировать на происходящее в Турции.

"Есть ли расизм в Германии? Конечно, есть. Но это проблема не только Германии, но всего мира, - заявил футболист. - Я уважаю его за то, что он признаёт свои турецкие корни. Но хочу задать ему вопрос: можешь ли ты и в Турции видеть несправедливость? Будь голосом против дискриминации в своей собственной стране, и тогда уже поговорим о проблемах Германии".

Наки считает, что Немецкий футбольный союз работает "профессионально", в то время, как турецкий союз принимает политические решения.

"Сейчас я не могу играть в футбол в Турции, и даже если я поеду в собственную страну, меня могут арестовать".

"Я не получил ответа"

Наки сказал, что пытался связаться с Озилом, задавая ему вопросы на турецком, немецком и английском языках. "До сих пор ответа нет", - отметил футболист.

"Все было в порядке, когда Озил решил играть за немецкую, а не за турецкую сборную. А теперь, вдруг, все плохо? До сих пор он говорил, что чувствует себя немцем. Так что же изменилось?"