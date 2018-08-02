Соединённые Штаты ввели санкции против двух членов турецкого правительства в связи с делом Эндрю Брансона. Ограничительные меры введены против министров юстиции Абдулхамита Гюля и внутренних дел - Сулеймана Сойлу. На этих чиновников Белом дом возложил ответственность за арест и содержание под стражей американского пастора в Турции.
Анкара-Вашингтон: стычка из-за пастора
Анкара-Вашингтон: стычка из-за пастора
Анкара заявила, что такими методами "давления и агрессии" выдачи Брансона Вашингтон не добьётся. В МИД Турции пригрозили ответными мерами, в случае, если санкции не будут сняты.
"Президент внимательно следит за тем, что происходит с пастором Эндрю Брансоном в Турции. Мы не видели никаких доказательств того, что он совершал правонарушения. Мы считаем, что Брансон – жертва несправедливых обвинений и предвзятого отношения со стороны турецкого правительства", - прокомментировала Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома.
Американского священника арестовали в октябре 2016-го по обвинениям в шпионаже и пособничестве организации ФЕТО, которую считают причастной к попытке госпереворота в Турции. Её лидер - оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен - живет в США. Ранее Анкара намекала Вашингтону, что не прочь освободить Брансона, если Штаты выдадут Гюлена турецким властям.