Анкара-Вашингтон: стычка из-за пастора

Соединённые Штаты ввели санкции против двух членов турецкого правительства в связи с делом Эндрю Брансона. Ограничительные меры введены против министров юстиции Абдулхамита Гюля и внутренних дел - Сулеймана Сойлу. На этих чиновников Белом дом возложил ответственность за арест и содержание под стражей американского пастора в Турции.