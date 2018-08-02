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Испания

Стачка испанских таксистов против Uber окончена

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Стачка испанских таксистов против Uber окончена

Стачка испанских таксистов против Uber окончена
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Испанские таксисты прекратили стачку после того, как правительство согласилось удовлетворить их требования. Протестное движение против онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок не утихало почти неделю.

От Бильбао до Севильи - акция стартовала с перекрытия центральных улиц Барселоны, затем к ней примкнули тысячи водителей в других городах.

По итогам переговоров с представителями сектора, правительство объявило, что введёт ограничения на выдачу лицензий, которыми пользуются американская компания Uber и местная - Cabify. А правило, согласно которому на 30 разрешений должна приходиться одна такая специальная лицензия, больше не будет нарушаться. Также власти пообещали принять в сентябре новый закон, регулирующий работу служб заказа такси.