Стачка испанских таксистов против Uber окончена

Испанские таксисты прекратили стачку после того, как правительство согласилось удовлетворить их требования. Протестное движение против онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок не утихало почти неделю.
От Бильбао до Севильи - акция стартовала с перекрытия центральных улиц Барселоны, затем к ней примкнули тысячи водителей в других городах.
По итогам переговоров с представителями сектора, правительство объявило, что введёт ограничения на выдачу лицензий, которыми пользуются американская компания Uber и местная - Cabify. А правило, согласно которому на 30 разрешений должна приходиться одна такая специальная лицензия, больше не будет нарушаться. Также власти пообещали принять в сентябре новый закон, регулирующий работу служб заказа такси.