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Россия

Праздник "крылатой пехоты"

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Праздник "крылатой пехоты"

Праздник "крылатой пехоты"
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"За ВДВ", "Никто, кроме нас"! В тельняшках, в синих беретах и с флагами - российские ВДВшники как всегда с размахом отметили свой праздник. Не обошлось, конечно, без купания в фонтанах. Традиции последовали не только те, кто уже отслужил в ВДВ, но и те, кто может пополнить ряды "крылатой пехоты" через 10-15 лет. Место встречи изменить нельзя – в Москве большинство ВДВшников как обычно решили окунуться в фонтаны Парка Горького.

REUTERS/Maxim Shemetov

Поздравил "голубые береты" и Владимир Путин. По словам президента России, служащие ВДВ "твердо стоят на страже национальных интересов". Подарок воздушной пехоте сделало Министерство обороны. В четверг были опубликованы ранее засекреченные документы о создании ВДВ.