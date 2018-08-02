Праздник "крылатой пехоты"

"За ВДВ", "Никто, кроме нас"! В тельняшках, в синих беретах и с флагами - российские ВДВшники как всегда с размахом отметили свой праздник. Не обошлось, конечно, без купания в фонтанах. Традиции последовали не только те, кто уже отслужил в ВДВ, но и те, кто может пополнить ряды "крылатой пехоты" через 10-15 лет. Место встречи изменить нельзя – в Москве большинство ВДВшников как обычно решили окунуться в фонтаны Парка Горького.