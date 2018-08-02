Суд Венеции освободил из-под стражи бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого. Он был задержан в Италии на минувшей неделе на основании международного ордера, выданного по требованию Москвы.
В Италии решается вопрос об экстрадиции в Россию экс-сенатора Кривицкого
В Италии решается вопрос об экстрадиции в Россию экс-сенатора Кривицкого
В России Кривицкий был обвинен в коррупции в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств в Новгородской области. Однако сам он утверждает, что дело носит политический характер.
В настоящее время Кривицкий остается в Италии в ожидании решения по его экстрадиции. Вот, что заявила Анна Паола Клингер, адвокат экс-сенатора, в интервью Euronews:
- Согласно закону власти России в течение 40 дней могут направить запрос на экстрадицию господина Кривицкого. Если это не будет сделано в установленный срок, то он будет волен покинуть Италию.
- Мой подзащитный уверен, что судебное преследование в России вызвано его политической позицией, поскольку он был против российского военного вмешательства на Украине. Именно по этой причине господин Кривицкий ранее запросил политическое убежище во Франции.
Как ожидается, прошение Дмитрия Кривицкого на получение политического убежища во Франции должно быть рассмотрено в ноябре 2018 года.