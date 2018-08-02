Адвокат Алены Притулы, гражданской жены убитого два года назад Павла Шеремета, обратился в судебные инстанции с требованием признать взрыв, в результате которого погиб известный журналист, терактом.
Убийство Шеремета требуют признать терактом
Убийство Шеремета требуют признать терактом
"Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего", - считает Притула. Факсимиле документа приводит "Украинская правда".
Это второе по счету обращение к органам юстиции за последние пять месяцев, в первый раз заявление, адресованное генеральному прокурору Юрию Луценко, было отправлено в конце февраля.
Притула тогда подчеркивала, что "досудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета за двадцать месяцев следствия не дало никакого результата: ни исполнители, ни заказчики убийства не были установлены".
Срок рассмотрения этого обращения истек 1-го августа.
Алена Притула на следующий день потребовала "безотлагательно внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по факту совершения уголовного преступления по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины, а именно совершение террористического акта 20 июля 2016 года, что привело к гибели Павла Шеремета".
Известно, что журналисты вели собственное расследование. Им удалось установить, что в ночь накануне убийства Шеремета за его домом проводил слежку некий Игорь Устименко. Выяснилось, что в 2014 году он был сотрудником СБУ.
Алена Притула также требует допустить к участию в процессе ее адвоката Андрея Мамалыгу.