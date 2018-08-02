Эд Ширан: когда на смену приходит двойник

Британский поп-музыкант и актёр Эд Ширан настолько занят в турне по Европе, что был вынужден отправить двойника на открытие своей восковой фигуры в Музее мадам Тюссо в Берлине. Копии певца - как живую, так и в воске- поклонники восприняли с восторгом. Сходство между рыжеволосым музыкантом и его неродным близнецом поражает.