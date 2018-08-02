Британский поп-музыкант и актёр Эд Ширан настолько занят в турне по Европе, что был вынужден отправить двойника на открытие своей восковой фигуры в Музее мадам Тюссо в Берлине. Копии певца - как живую, так и в воске- поклонники восприняли с восторгом. Сходство между рыжеволосым музыкантом и его неродным близнецом поражает.
Эд Ширан: когда на смену приходит двойник
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Эд Ширан: когда на смену приходит двойник
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Недавно о творческой карьере Ширана рассказал его двоюродный брат Мюррей Каммингс. Картина под названием "Автор песен" собрала самые яркие фрагменты жизни певца. Особое внимание уделено альбому Divide.
Фильм стал ключом к личной жизни музыканта: его детству и творческом пути. Невеста Ширана Черри Сиборн, которая редко появляется на публике, также заняла особую роль в картине.
В апреле этого года Apple Music приобрела авторские права на фильм. Мировая премьера прошла на Берлинском кинофестивале в феврале.
Увидеть фильм на онлайн-платформе можно будет уже 28 августа, а вот выйдет ли лента в широкий прокат - пока неясно.