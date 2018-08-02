Забытые жертвы. 2 августа ежегодно отмечается День памяти холокоста цыган. В Хорватии это дата особенно важна: во время Второй мировой войны националисты усташи, по разным данным, уничтожили более 16 тысяч цыган.
В Хорватии вспомнили жертв геноцида цыган
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В Хорватии вспомнили жертв геноцида цыган
Церемония прошла недалеко от Загреба, где во время войны находился лагерь смерти Ясеновац - самый крупный на территории Независимого хорватского государства.
Местные чиновники, мэр Загреба и депутаты посетили место будущего музея жертв этноцида.
"Кали Траш", или "Чёрный ужас" - так в буквальном переводе называется геноцид цыган во время второй мировой войны.
Около 3 тысяч представителей этого этноса погибли в газовых камерах Освенцима. Общее число жертв геноцида неизвестно, однако по разным данным от действий нацистов и союзников Третьего рейха погибли от 200 тысяч до полутора миллиона цыган.