Эммануэль Макрон назначил Терезе Мэй свидание на Лазурном берегу: французский президент принимает в пятницу британского премьера в официальной летней резиденции главы государства, где он намерен провести отпуск.
Когда Эммануэль встречается с Терезой
Когда Эммануэль встречается с Терезой
Встреча должна начаться в 18:15 СЕТ.
В переговорах заинтересованы обе стороны: Мэй надеется, что ей удастся слегка смягчить позицию главного переговорщика по "брекситу" Мишеля Барнье. Британия хочет уйти, чтобы остаться, по крайней мере, в общеэкономическом пространстве ЕС. "Брексит" может означать потерю преференций, касающихся таможенных сборов и иных тарифов.
У Мишеля Барнье - иная точка зрения.
"ЕС не может и ЕС не будет предоставлять режим благоприятствования в торговле, распространяющийся на таможню, освобождение от НДС и иных сборов стране, не входящей в Евросоюз, поскольку подобные бенефиции действуют только в отношении государств-членов общеевропейского сообщества".
Как сообщается, Тереза Мэй может попытаться склонить Эммануэля Макрона принять позицию Ангелы Меркель, которая выступает за как можно более широкое будущее экономическое сотрудничество ЕС и Великобритании.
Какую позицию займет сам Макрон по итогам этой встречи на фешенебельном курорте, сегодня предсказать сложно, поскольку накануне Елисейский дворец уже заявил, что мнение, высказанное Мишелем Барнье французским президентом не только полностью разделяется, но и безоговорочно поддерживается.