Реки Германии обмелели

После нескольких недель аномальной жары, сама крупная река Германии Рейн сильно обмелела. За последние месяцы осадки выпадали всего несколько раз. Обмеление рек сказывается на водных перевозках, но больше всего страдает речная флора и фауна.

"Если в ближайшее время погода будет такой же, как и в последние месяцы, то уровень воды в Рейне опустится еще больше, а температура воды только поднимется. Большинство живых организмов просто вымрут, в Рейне будет много мёртвой рыбы и других существ, например моллюсков. Как только пройдёт дождь, они смогут заново поселиться в воде. Но в настоящий момент для существ, живущих в Рейне, это абсолютная катастрофа", - заявил Холгер Стихт, эксперт агентства по охране окружающей среды Bund.

Уровень воды в реке Эльба местами опустился до 54 сантиметров, а в некоторых районах ширина её русла и вовсе сократилась на несколько метров, правда в Дрездене синоптики прогнозируют дожди и снижение температуры уже в ближайшие дни.