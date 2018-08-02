Стало известно, что компания Google, ушедшая из Китая восемь лет назад в знак протеста против государственной цензуры, разработала версию поисковой системы, которая может быть запущена в Поднебесной через полгода и которая учитывает необходимость цензурирования в сети.
Google - это цензор?
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Google - это цензор?
Издание "The Intercept" сообщает, что проект называется Dragonfly.
Он блокирует китайским пользователям доступ к социальным сетям, вроде Facebook или Twitter, а также исключает результат поиска для таких слов и словосочетаний, как "подавление выступлений на Тяньаньмэнь". То же касается названий правозащитных НКО или имен китайских диссидентов. Указывается, что создание Dragonfly не означает для Google автоматического прихода в на китайский рынок, насчитывающий свыше 772 миллионов пользователей.