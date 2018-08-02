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Грузия

10 лет после войны: Грузия проводит учения с НАТО

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10 лет после войны: Грузия проводит учения с НАТО

10 лет после войны: Грузия проводит учения с НАТО
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REUTERS/David Mdzinarishvili
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Восстановить территориальную целостность Грузии мирным путём. Такое обещание сделал грузинский президент Георгий Маргвелашвили, открывая масштабные военные учения "Достойный партнер 2018" с участием стран НАТО.

Нужно сделать так, чтобы наши военные были боеспособны.

Джозеф Лингел генерал армии США

Три тысячи военнослужащих из 13 стран-членов и партнёров альянса тренируются на бывшей российской военной базе "Вазиани".

Кто участвует?

Среди участников - США, Великобритания, Франция, балтийские страны, Азербайджан, Армения, а также Украина. Главная цель - приблизить армии государств - не членов НАТО к военным стандартам Североатлантического альянса.

REUTERS/David Mdzinarishvili

Маргвелашвили заявил, что двадцать процентов грузинских территорий "абсолютно незаконно оккупированы" Россией.

Во время недавнего саммита в Брюсселе генсек НАТО пообещал Грузии членство в союзе.

В эти же дни российская армия проводит собственные учения на Северном Кавказе вблизи грузинской границы.

Джозеф Лингел, генерал армии США

Перед нами три задачи. Первая - это готовность сил. Нужно сделать так, чтобы наши военные были боеспособны, чтобы они были лучше подготовлены и лучше выполняли свою работу в военном смысле. Их также нужно больше интегрировать с военными силами из других стран-партнёров. Я полагаю, что последующие две недели учений дадут нам эту возможность и укрепят наши военные подразделения. Это важно.

10-летняя годовщина войны

Манёвры начались за несколько дней до 10-летней годовщины войны России и Грузии.

В августе 2008 года между двумя странами произошёл вооружённый конфликт. Грузинская армия обстреляла столицу Южной Осетии, пытаясь взять регион под контроль.

В ответ Москва направила военные силы, а позже официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Запад не согласился с позицией Москвы.

В июне Европарламент принял резолюцию в поддержку Грузии, осуждающую "российскую агрессию и оккупацию" и поддержал территориальную целостность и суверенитет страны.

Видеомонтаж • Андрей Войтович