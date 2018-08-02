Главный символ Парижа и одна из самых посещаемых достопримечательностей - Эйфелева башня, знаменитая "Железная дама" - закрыта. Персонал объявил забастовку. В официальном твиттер-аккаунте было выражено сожаление, в адрес туристов "за доставленные неудобства".
"Железная дама" объявила забастовку
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"Железная дама" объявила забастовку
Посетители, не сумевшие попасть на башню, оценивают происходящее так.
- Я ждала этой поездки 28 лет, и вот, приехала, а все закрыто. Придется прийти на следующий день. Это очень несправедливо по отношению к туристам, приезжающим, как я, к примеру, из Венесуэлы.
- Понятно, что забастовка, но непонятно, почему нельзя заменить бастующий персонал.
- Это очень несправедливо по отношению к туристам. Может быть, это первый и последний раз, когда я приезжаю в Париж. Бастующие перекладывают свои проблемы в отношениях с руководством на нас, посетителей.
Будет ли открыта Эйфелева башня в четверг, пока не сообщается.