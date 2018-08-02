Новые случаи заболевания Эболой зарегистрированы у четырех пациентов, находящихся в лечебных учреждениях в восточной части Демократической республики Конго. Об этом сообщается в официальном коммюнике Минздрава страны.
Эбола возвращается
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Эбола возвращается
Вспышку Эболы подтвердила и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Это уже второй инцидент, связанный с заражениями лихорадкой на протяжении нескольких дней. Предыдущие случаи, всего их 20, закончились смертельным исходом.
Однако власти республики Конго полагают, что прямых доказательств, что это связано с последней большой вспышкой Эболы, начавшейся в апреле этого года на северо-западе Конго, нет. С 1976 года, когда вирус был впервые выявлен, вспышек Эболы в Демократической Республике Конго произошло вдвое больше, чем в любой другой стране.
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