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Папа Римский внёс в катехизис пункт об осуждении смертной казни

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Папа Римский внёс в катехизис пункт об осуждении смертной казни

Папа Римский внёс в катехизис пункт об осуждении смертной казни
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