Израиль принял решение прекратить на неопределенный срок поставки топлива в сектор Газа через единственный грузовой переход "Керем-Шалом" в ответ на стычки на границе и запуски горящих воздушных змеев и шаров, используемых для поджогов. Огненными провокациями в течении нескольких последних месяцев занимается специальное созданное для этого подразделение движения ХАМАС.
Сектор Газа не получит топливо
Сектор Газа не получит топливо
На юге Израиля сожжены уже тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, парков и лесов.
Алон Аль-Шейх, житель израильской деревни Ни Ам, говорит: "Все что, что вы видите сейчас вокруг, для нас стал повседневной реальностью. Каждый день начинаются десятки пожаров из-за воздушных змеев и шаров, направленных из сектора Газа. Все это делается для того, чтобы нас запугать. Правительств и армия принимают недостаточные меры, но что можно сделать с людьми, у которых в руках воздушные шары? Для проблемы, которая касается гражданского населения, мирных жителей, нужно найти мирное решение, и мы его найдем".
Из-за ситуации на границе с сектором Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированную на следующую неделю поездку в Колумбию.
В июле Израиль уже закрывал КПП "Керем-Шалом" в ответ на беспорядки, поджоги и ракетные обстрелы с территории палестинского анклава.