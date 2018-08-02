Сектор Газа не получит топливо

Израиль принял решение прекратить на неопределенный срок поставки топлива в сектор Газа через единственный грузовой переход "Керем-Шалом" в ответ на стычки на границе и запуски горящих воздушных змеев и шаров, используемых для поджогов. Огненными провокациями в течении нескольких последних месяцев занимается специальное созданное для этого подразделение движения ХАМАС.

На юге Израиля сожжены уже тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, парков и лесов.

Алон Аль-Шейх, житель израильской деревни Ни Ам, говорит: "Все что, что вы видите сейчас вокруг, для нас стал повседневной реальностью. Каждый день начинаются десятки пожаров из-за воздушных змеев и шаров, направленных из сектора Газа. Все это делается для того, чтобы нас запугать. Правительств и армия принимают недостаточные меры, но что можно сделать с людьми, у которых в руках воздушные шары? Для проблемы, которая касается гражданского населения, мирных жителей, нужно найти мирное решение, и мы его найдем".

Израильские пожарные борются с огнем REUTERS/Amir Cohen

Из-за ситуации на границе с сектором Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированную на следующую неделю поездку в Колумбию.

В июле Израиль уже закрывал КПП "Керем-Шалом" в ответ на беспорядки, поджоги и ракетные обстрелы с территории палестинского анклава.