Атака на Голанах

По меньшей мере боевиков ИГИЛ были убиты в четверг в результате удара ВВС Израиля на юге Голанских высот, в подконтрольной Сирией части. Пресс-служба израильской армии сообщила, что удары были нанесены в целях предотвращения терактов - вместе с телами погибших нашли пояса смертников, гранаты и автомат.

Большая часть Голанских высот с 1944 года принадлежавших Сирии, контролируется Израилем, захватившем эту территорию в 1967 году и провозгласившим над ней суверенитет, не признанный Дамаском.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман считает, что восстановление центральной власти в Сирии вернёт спокойствие и в район линии разделения на Голанских высотах.

"Наша авиация ПВО, наши зенитные войска всегда готовы в нужный момент проявить свою мощь. А что касается происходящего по ту сторону границы, в Сирии - с нашей точки зрения, ситуация там возвращается к той, какой она была до начала гражданской войны", - сказал в четверг Либерман.

По его словам, Израиль не будет вмешиваться во внутренние дела Сирии до тех пор, пока не нарушаются соглашения о разделении сил, и в регионе не укрепляются Иран и "Хезболлах".

В Генштабе РФ между тем сообщили, что сирийско-иорданская граница полностью перешла под контроль Дамаска, и созданы условия для возобновления деятельности миротворцев ООН в районе Голанских высот. Для исключения возможных провокаций здесь планируется установить 8 наблюдательных постов российской военной полиции.

Группировка "Исламское государство" начала наступление у Голанских высот 3 октября 2015 года. При поддержке артиллерии около 3 тысяч боевиков поставили целью захват бывшего наблюдательного пункта ООН на горе Куба. Под удар попали населённые пункты Джабата Аль-Хашаб и Транджа. Боевики предприняли этот маневр, чтобы отвлечь силы сирийской армии и ВКС РФ от Дамаска. В настоящее время сирийская армия отбила у исламистов все захваченные ими территории.