Международные армейские игры проходят в России в 4-й раз

В России уже в 4-й раз проходят Армейские международные военные игры. Церемония открытия состоялась 28 июля, игры продлятся до 11 августа.
В играх, которые впервые были организованы в 2015 году по инициативе главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу, на этот раз участвуют 32 страны. Причём конкурсные задания пройдут на территории семи стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана и Китая.
В ходе "армейской олимпиады" организаторы проведут соревнования по 28 дисциплинам, таких как танковый биатлон, "Мастера артиллерийского огня", "Отличники войсковой разведки" и воздушное маневрирование. В этом году впервые организованы соревнования лётчиков морской авиации "Морской ас" и состязание в мастерстве расчётов радиотехнических войск.
"Каждый год мы видим, что в Играх принимают участие всё больше команд, а конкурсные задания становятся более сложными. Однако единственное, что остаётся неизменным - это дух смелости, щедрости, товарищества, который царит в ходе манёвров", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на церемонии открытия.
"Я уверен, что эти игры будут способствовать развитию международного военно-технического сотрудничества и престижу военной службы", - сказал Президент РФ В.Путин в своем обращении к участникам турнира.