Снести незаконные постройки

Греческие власти вплотную заняться проблемой с незаконными постройками. Власти утверждают, что это одна из причин, по которой убегающие от пожаров в Аттике не смогли во-время добраться до спасительного моря.

Официальное объявлены погибшими 85 человек, но есть ещё неидентифицированные останки. Пытаясь выехать из горящего посёлка Мати, построенного в сосновом бору недалеко от побережья, люди внезапно натыкались на стены, которых в том или ином месте не должно было быть. Многие оказались в огненной ловушке.

Министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Йоргос Статакис, представил в парламенте поправку к законодательству, предусматривающую снос зданий, возведённых без лицензий, и в первую очередь в общественно значимых районах. Уже вынесены решения о сносе 2,5 тысяч домов, незаконно построенных в лесных зонах, и 700 зданий на пляжах и побережьях.

Их владельцы имеют право обжаловать решение о сносе в течении 15 дней. Начался также снос домов, сильно пострадавших от пожаров и не подлежащих восстановлению.