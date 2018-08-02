Парижский аэропорт Орли подал в суд на рэперов, устроивших драку в одном из терминалов. В среду широко известные во Франции музыканты Буба и Каарис, рассорившиеся 4 года назад после многолетнего сотрудничества, стали выяснять отношения прямо в воздушной гавани.
Как рэперы 7 самолётов задержали
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Как рэперы 7 самолётов задержали
На защиту своих кумиров встали их поклонники, потасовка приняла массовый характер и перекинулась на магазинчики "дьюти-фри", где драчуны громили прилавки, пока их не арестовали сотрудники пограничной полиции. Результатом противостояния стала задержка 7 рейсов.
Рэпер Буба выпустил 8 золотых и 3 платиновых альбома. Его сотрудничество с Каарисом, которому ставят в заслугу популяризацию во Франции трэпа - разновидности американского хип-хопа - прервалось после того, как в одной из радиопередач последний пообещал отобрать у Бубы титул "короля французского рэпа".