После почти полугода дискуссий и споров, французский парламент окончательно принял новый более жёсткий закон об иммиграции. "За" инициативу проголосовали 100 депутатов Национального собрания, "против" - 25, еще 11 – воздержались.
Франция ужесточает правила для мигрантов
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Франция ужесточает правила для мигрантов
По мнению авторов законопроекта, он призван "установить контроль над миграцией и сделать интеграцию беженцев более успешной".
В частности, согласно новым правилам, значительно сокращается срок подачи запроса на предоставление убежища, точно так, как и длительность его рассмотрения - с 11 месяцев до 6 месяцев. Это позволит ускорить и упростить процесс выдворения нелегальных мигрантов с территории страны.
Законодательную инициативу, внесённую министром внутренних дел Жераром Колоном, и получившую поддержку президента Эммануэля Макрона, критикуют правозащитники, оппозиция и даже представители парламентского большинства.