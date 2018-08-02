Эбола в ДРК: работа на передовой

Новая вспышка лихорадки Эбола в Демократической республике Конго. Четыре случая заражения зарегистрированы в провинции Северное Киву. На место вылетели специалисты из Всемирной организации здравоохранения, которым фактически сейчас приходится работать на передовой: в регионе уже несколько лет не прекращается Гражданская война.

Питер Салама, Всемирная организация здравоохранения: "В этой зоне идет вооруженный конфликт, Так что помощь людям мы оказываем прямо на линии фронта. Особенное беспокойство у нас вызывает тот факт, что всё это происходит в приграничном районе, недалеко от Уганды".

В мае лихорадка начала распространяться по Экваториальной провинции, которая находится на востоке Демократической республики Конго. Болезнь унесла жизни 33 человек. Но на прошлой неделе власти страны объявили, что вирус отступил.

Питер Салама, Всемирная организация здравоохранения: "Соседние страны готовятся к возможной вспышке, запасаются провизией, отправляют на места медперсонал. Сейчас эти государства намного лучше осведомлены, о том, как реагировать в случае опасности".

По данным ВОЗ, от лихорадки Эбола скончались более 11 тысяч человек. Большинство смертельных случаев приходится на Либерию, Сьерра-Леоне и Гвинею. Разрабоатть вакцину от этой болезни удалось лишь несколько лет назад. Об успешных испытаниях ВОЗ объявила в конце 2016 года.