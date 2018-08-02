TheCube: убийство российских журналистов в ЦАР

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Убийство российских журналистов в ЦАР

В начале недели три российских журналиста были убиты в Центральноафриканской Республике - Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев. По словам их коллег, в ЦАР журналисты прибыли для съемок документального фильма о деятельности российских частных военных компаний, в том числе о так называемой "Группе Вагнера".

Произошедшая драма вызывает множество вопросов. Известно, что убийство было совершено к северу от Банги, неподалеку от города Сибут, в районе который находится вне зоны контроля правительственных войск.

Кто стоит за убийством пока не непонятно. Власти ЦАР говорят, что журналисты могли стать жертвами разбойного нападения, и обвиняют в произошедшем мусульманскую группировку "Селека", действующую на севере страны.

Однако боевики брать на себя ответственность за произошедшее не торопятся. Отметим, что несколько недель назад в этом районе побывала группа французских журналистов телеканала France 24, которые потом благополучно вернулись домой.

Кто виноват?

В МИД РФ сообщили, что россияне прибыли в ЦАР по туристическим визам и не обращались в российское посольство за помощью в проведении съемок. Представитель МИД Мария Захарова прямо дала понять, что журналисты сами виноваты, поскольку пренебрегли соображениями безопасности.

А сообщения о том, что они вели расследование касательно российских наемников, Захарова назвала "околесицей".

Отметим, что Орхан Джемаль был опытным военным корреспондентом и прошел не одну "горячую точку": Кавказ, Ближний Восток, Северная Африка. А оператор Кирилл Радченко в 2016 году освещал военные действия в Сирии - снимал сюжеты во время битвы за Алеппо, в Сирийской пустыне и в населенном пункте Дейр-эз-Зор. Что же касается Александра Расторгуева, то за свою жизнь он снял более десятка документальных лент.

Российские наемники в ЦАР

В Москве особо не афишируют, но и не скрывают факт присутствия российских "гражданских инструкторов" в ЦАР. В марте этого года в МИД РФ сообщили следующее:

"С согласия Комитета СБ ООН 2127 из наличия Министерства обороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января – начале февраля с.г. поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов. 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. Данная помощь оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении этой страны".

Официально они занимаются "укреплением национальных силовых структур ЦАР". Однако по данным некоторых СМИ, это не единственная задача "гражданских инструкторов".

Кто ответит за убийство?

В ОБСЕ выразили соболезнование в связи убийством журналистов и призвали провести всестороннее расследование.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело. Однако как будет проходить расследование, пока непонятно с учетом сложной внутренней обстановки в Центральноафриканской Республике.

"В настоящее время сотрудниками СК России совместно с представителями МИД России прорабатывается вопрос о направлении в Центральноафриканскую Республику опытных следователей и криминалистов для проведения отдельных следственных действий по этому уголовному делу", - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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